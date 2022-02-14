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Устрица вместо валентинки? Вот какой подарок ко Дню влюблённых придумал фермер из Франции

14 февраля 2022 09:43
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Новости Франции. Приятное сообщение из Франции. Там местный фермер оригинальным способом решил заработать на Дне святого Валентина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Устрица вместо валентинки? Вот какой подарок ко Дню влюблённых придумал фермер из Франции-1

Он решил сделать подарок всем влюбленным гурманам и вырастил для них устриц в форме сердца. Как ему это удалось, мужчина держит в секрете.

Устрица вместо валентинки? Вот какой подарок ко Дню влюблённых придумал фермер из Франции-4

Возможно, боится конкуренции. Моллюски стоят недешево, тем не менее рестораны раскупают их мгновенно, будучи уверены, что романтическое блюдо, несмотря на заоблачные цены, будет популярно.

# Праздничные даты # Фотофакт

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