Устрица вместо валентинки? Вот какой подарок ко Дню влюблённых придумал фермер из Франции

Новости Франции. Приятное сообщение из Франции. Там местный фермер оригинальным способом решил заработать на Дне святого Валентина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он решил сделать подарок всем влюбленным гурманам и вырастил для них устриц в форме сердца. Как ему это удалось, мужчина держит в секрете.