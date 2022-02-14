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Нагнетание ситуации и отсутствие страховки. Украина в скором времени может оказаться в воздушной блокаде

14 февраля 2022 12:37
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Новости Украины. Украина в ближайшие дни может оказаться в воздушной блокаде. Нагнетание ситуации вокруг страны, речь о заявлениях Запада о возможном вторжении России, в конечном итоге приведет к полной остановке авиасообщения. А также пролетов в воздушном пространстве Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Нагнетание ситуации и отсутствие страховки. Украина в скором времени может оказаться в воздушной блокаде-1

Некоторые владельцы лизинговых лайнеров уже выдали подобные запреты из-за отсутствия страховых гарантий. Кроме того, самолет SkyUP рейсом Фуншал – Киев не смог попасть в украинскую столицу и вынужден был сесть в Кишиневе. Сообщение с Киевом уже остановили ряд крупных европейских авиакомпаний. Перевозчики продумывают различные варианты. Тем временем за пределами страны сейчас находятся тысячи украинцев, которым нужно вернуться домой. В случае запрета влетать в украинское воздушное пространство им придется добираться «на перекладных».  

# Авиасообщение # Фотофакт

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