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Привезли даже броневики. Власти Канады решили покончить с протестами дальнобойщиков

14 февраля 2022 11:12
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Новости Канады. Власти Канады решили покончить с антиковидными протестами дальнобойщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полиция силой очистила крупный пункт пропуска на границе с США, заблокированный грузовиками.

Привезли даже броневики. Власти Канады решили покончить с протестами дальнобойщиков-1

Операция больше напоминала боевые действия. Правоохранители под прикрытием эвакуаторов бросились на протестующих, в схватке были задержаны порядка 30 человек. Все машины, водители которых отказались отъезжать, насильно отбуксировали. Противостояние продолжается до сих пор. На помощь полиции прибыло 50 единиц спецтехники, в том числе броневики.

Привезли даже броневики. Власти Канады решили покончить с протестами дальнобойщиков-4

Протестуют против обязательной вакцинации и в Греции. В Афинах на улицы вышли тысячи медиков, требующих от правительства разрешить им вернуться на работу без прививки. У здания парламента протестующие в национальных костюмах устроили танцы, в то время как другие перегородили дорогу и аплодировали.

# Акции протеста # Фотофакт

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