Привезли даже броневики. Власти Канады решили покончить с протестами дальнобойщиков

Новости Канады. Власти Канады решили покончить с антиковидными протестами дальнобойщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полиция силой очистила крупный пункт пропуска на границе с США, заблокированный грузовиками.

Операция больше напоминала боевые действия. Правоохранители под прикрытием эвакуаторов бросились на протестующих, в схватке были задержаны порядка 30 человек. Все машины, водители которых отказались отъезжать, насильно отбуксировали. Противостояние продолжается до сих пор. На помощь полиции прибыло 50 единиц спецтехники, в том числе броневики.