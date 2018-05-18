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В США из вертолёта выпал ящик с боеприпасами и приземлился на здание школы

18 мая 2018 12:49
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Новости США. С военного вертолёта выпал ящик с боеприпасами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США из вертолёта выпал ящик с боеприпасами и приземлился на здание школы-1

Груз приземлился прямо на здание начальной школы в городе Эль-Пасо, штат Техас. От удара контейнера крыша проломилась. К счастью в момент ЧП в здании уже никого не было.

В США из вертолёта выпал ящик с боеприпасами и приземлился на здание школы-4

Обошлось без пострадавших. Прибывшие сотрудники полиции собрали боеприпасы и вернули на военную базу. Причины произошедшего выясняются.

# Оружие и боеприпасы # Фотофакт

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