В США из вертолёта выпал ящик с боеприпасами и приземлился на здание школы

Новости США. С военного вертолёта выпал ящик с боеприпасами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Груз приземлился прямо на здание начальной школы в городе Эль-Пасо, штат Техас. От удара контейнера крыша проломилась. К счастью в момент ЧП в здании уже никого не было.