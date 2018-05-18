Японский монах отработал 64 дня без выходных и подал в суд на монастырь за переработки

Новости Японии. Монах подал в суд на монастырь из-за переработок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина служил в храмовом комплексе на горе Коя-сан в течение 7 лет. В декабре 2015, когда в монастыре праздновали его 1200-летия, японец отработал без выходных 64 дня подряд, после чего у него началась депрессия.