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В одной из школ Польши был распылён неизвестный газ. Более 300 учеников эвакуировали

18 мая 2018 12:11
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Новости Польши. В одной из школ города Вейхерово был распылён неизвестный газ. Были эвакуированы работники учебного заведения и более 300 учеников.  

В одной из школ Польши был распылён неизвестный газ. Более 300 учеников эвакуировали-1

Фото: Dziennik Bałtycki  

Как сообщает Dziennik Bałtycki, медпомощь потребовалась 30 школьникам. Несколько человек госпитализировали. Пострадавшие люди жалуются на боль в глазах, жжение в горле и одышку, все они находятся в сознании.  

В одной из школ Польши был распылён неизвестный газ. Более 300 учеников эвакуировали-4

Фото: Dziennik Bałtycki  

На место происшествия прибыли правоохранители, медики, спасатели и подразделение, которое специализируется на химических веществах.  

# Хулиганство

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