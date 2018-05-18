В одной из школ Польши был распылён неизвестный газ. Более 300 учеников эвакуировали

Новости Польши. В одной из школ города Вейхерово был распылён неизвестный газ. Были эвакуированы работники учебного заведения и более 300 учеников.

Как сообщает Dziennik Bałtycki, медпомощь потребовалась 30 школьникам. Несколько человек госпитализировали. Пострадавшие люди жалуются на боль в глазах, жжение в горле и одышку, все они находятся в сознании.