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У экс-премьера Малайзии изъяли свыше 280 коробок с деньгами и драгоценностями

18 мая 2018 09:20
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Новости Малайзии. В квартирах экс-премьера Наджиба Разака обнаружили деньги и драгоценности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

У экс-премьера Малайзии изъяли свыше 280 коробок с деньгами и драгоценностями-1

После обысков в апартаментах политика полицейские изъяли свыше 280 коробок с купюрами, украшениями, дорогими часами, а также эксклюзивными сумками. Чтобы вывезти всё это правоохранителям пришлось задействовать 5 грузовиков.

У экс-премьера Малайзии изъяли свыше 280 коробок с деньгами и драгоценностями-4

Точная сумма наличности пока не названа. Напомним, новый премьер-министр страны Махатхир Мохамад, партия которого одержала победу на недавних выборах, пообещал расследовать хищения в государственном инвестиционном фонде, созданном Разаком девять лет назад.

# Коррупция # Фотофакт

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