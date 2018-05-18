У экс-премьера Малайзии изъяли свыше 280 коробок с деньгами и драгоценностями

Новости Малайзии. В квартирах экс-премьера Наджиба Разака обнаружили деньги и драгоценности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После обысков в апартаментах политика полицейские изъяли свыше 280 коробок с купюрами, украшениями, дорогими часами, а также эксклюзивными сумками. Чтобы вывезти всё это правоохранителям пришлось задействовать 5 грузовиков.