Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Камала Харрис сказала, что если победит Дональд Трамп, то в Киеве «будет восседать» Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

По ее мнению, Трампом можно легко управлять, причем в том числе и диктаторами. В ответ на это Трамп заметил, что Харрис не смогла помешать началу боевых действий в Украине.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. При этом в Кремле выражают с сожалением, что политика России и ее президент стали частью политического противостояния в Соединенных Штатах.