Прямой эфир

Камала Харрис: если Трамп победит на выборах, то Путин будет восседать в Киеве

22 октября 2024 11:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Камала Харрис сказала, что если победит Дональд Трамп, то в Киеве «будет восседать» Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

По ее мнению, Трампом можно легко управлять, причем в том числе и диктаторами. В ответ на это Трамп заметил, что Харрис не смогла помешать началу боевых действий в Украине. 

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. При этом в Кремле выражают с сожалением, что политика России и ее президент стали частью политического противостояния в Соединенных Штатах.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Илон Маск связал обострение украинского конфликта с Южной Кореей
22 октября 2024 11:05

Илон Маск связал обострение украинского конфликта с Южной Кореей

15-летний подросток расстрелял родных в Вашингтоне
22 октября 2024 10:55

15-летний подросток расстрелял родных в Вашингтоне

«Хезболла» атаковала пригород Тель-Авива
22 октября 2024 10:46

«Хезболла» атаковала пригород Тель-Авива