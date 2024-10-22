Европарламент одобрил кредит Киеву на 35 млрд евро под доходы от активов РФ

Европарламент утвердил механизм выделения Киеву кредита в 35 млрд евро из средств, вырученных от заморозки российских активов. Об этом пишет ТАСС.

518 европарламентариев проголосовали «за», 56 – «против», 61 – воздержался. Президент ЕП Роберта Метсола отметила, что это четкий сигнал о поддержке Украины.

Вопрос теперь должен быть передан на рассмотрение Совета ЕС. Европейский комиссар Дидье Рейндерс отметил, что кредит будет выдан, если будут соблюдены все политические условия ЕС. Заем станет частью кредитной линии Группы семи в 50 миллиардов долларов.

В странах ЕС были заморожены активы Центрального банка на сумму примерно 220 млрд евро. Изъятие доходов от этих объектов основано на постановлении ЕК от января 2024 года.