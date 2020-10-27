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В США готовятся к возможным протестам после президентских выборов

27 октября 2020 09:02
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Новости США. Министерство внутренней безопасности США готовится к возможным беспорядкам на фоне приближающихся выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основной день голосования намечен на 3 ноября.  

Велика вероятность, что до или после выборов в стране вспыхнут акции протеста.  

В США готовятся к возможным протестам после президентских выборов-1

Чтобы обеспечить порядок в городах, власти могут прибегнуть к помощи отрядов спецназначения Службы таможенного и пограничного контроля, а также Службы иммиграционного и таможенного контроля.  

Минувшим летом их привлекали для подавления волнений в Портленде и Вашингтоне. Состояние готовности этих подразделений к действиям в условиях беспорядков продлено.  

В США готовятся к возможным протестам после президентских выборов-4

Действующий президент США Дональд Трамп заверил американцев, что им не нужно опасаться вспышки насилия, поскольку в стране будет обеспечено соблюдение закона и порядка.  

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# Выборы # Дональд Трамп # Фотофакт

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