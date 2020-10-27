В США готовятся к возможным протестам после президентских выборов

Велика вероятность, что до или после выборов в стране вспыхнут акции протеста.

Новости США. Министерство внутренней безопасности США готовится к возможным беспорядкам на фоне приближающихся выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основной день голосования намечен на 3 ноября.

Чтобы обеспечить порядок в городах, власти могут прибегнуть к помощи отрядов спецназначения Службы таможенного и пограничного контроля, а также Службы иммиграционного и таможенного контроля.

Минувшим летом их привлекали для подавления волнений в Портленде и Вашингтоне. Состояние готовности этих подразделений к действиям в условиях беспорядков продлено.