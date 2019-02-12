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В США достигнута договоренность по вопросам безопасности на границе с Мексикой

12 февраля 2019 09:23
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Новости США. Демократы и республиканцы в Конгрессе США пришли к компромиссу в вопросе об обеспечении безопасности на границе с Мексикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Детали соглашения пока не разглашаются.

В США достигнута договоренность по вопросам безопасности на границе с Мексикой-1

Текст законопроекта дорабатывается и может быть обнародован уже к 13 февраля.

В США достигнута договоренность по вопросам безопасности на границе с Мексикой-4

По словам законодателей, договоренность должна помочь Вашингтону избежать шатдауна. Напомним, в настоящее время в США действует временное соглашение, которое позволяет финансировать работу правительства и правительственных служб до 15 февраля.

# Национальная безопасность # Фотофакт

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