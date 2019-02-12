В США достигнута договоренность по вопросам безопасности на границе с Мексикой

Новости США. Демократы и республиканцы в Конгрессе США пришли к компромиссу в вопросе об обеспечении безопасности на границе с Мексикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Детали соглашения пока не разглашаются.
Новости США. Демократы и республиканцы в Конгрессе США пришли к компромиссу в вопросе об обеспечении безопасности на границе с Мексикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Детали соглашения пока не разглашаются.
Текст законопроекта дорабатывается и может быть обнародован уже к 13 февраля.
По словам законодателей, договоренность должна помочь Вашингтону избежать шатдауна. Напомним, в настоящее время в США действует временное соглашение, которое позволяет финансировать работу правительства и правительственных служб до 15 февраля.