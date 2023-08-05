ZN: до 60% дипломатов Украины не хотят возвращаться обратно после командировок

Украинские дипломаты массово не возвращаются на родину после заграничных служебных командировок. Об этом сообщает украинский еженедельник «Зеркало недели», передает РИА Новости.

В 2022 году из посольств за рубежом не вернулись 40-60 % сотрудников. Это объясняется материальными проблемами и трудностями с работой на родине, а также страхом перед мобилизацией и потерей возможности выехать за границу. Невозвращение дипломатов обозначает сомнение в будущем страны и отрицательно отражается на цели возвращения украинцев на родину. При этом решение не вернуться принимают как молодые, так и руководящие работники, что свидетельствует о кризисе в государственной дипломатической службе.