Прямой эфир

ZN: до 60% дипломатов Украины не хотят возвращаться обратно после командировок

05 августа 2023 09:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Украинские дипломаты массово не возвращаются на родину после заграничных служебных командировок. Об этом сообщает украинский еженедельник «Зеркало недели», передает РИА Новости.

В 2022 году из посольств за рубежом не вернулись 40-60 % сотрудников. Это объясняется материальными проблемами и трудностями с работой на родине, а также страхом перед мобилизацией и потерей возможности выехать за границу. Невозвращение дипломатов обозначает сомнение в будущем страны и отрицательно отражается на цели возвращения украинцев на родину. При этом решение не вернуться принимают как молодые, так и руководящие работники, что свидетельствует о кризисе в государственной дипломатической службе.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Германии автомобилисты заплатили штрафов на 100 млн евро
05 августа 2023 09:18

В Германии автомобилисты заплатили штрафов на 100 млн евро

Испания возглавила антирейтинг по безработице в Европе – 12% граждан не трудоустроены
05 августа 2023 09:11

Испания возглавила антирейтинг по безработице в Европе – 12% граждан не трудоустроены

Генерал ВСУ Кривонос: российская армия может дойти до Киева за 12 часов
05 августа 2023 08:41

Генерал ВСУ Кривонос: российская армия может дойти до Киева за 12 часов