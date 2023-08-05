Прямой эфир

В Германии автомобилисты заплатили штрафов на 100 млн евро

05 августа 2023 09:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. Рекорд установили автомобилисты Германии. Благодаря им казна государства пополнилась на сумму свыше 100 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Столько автолюбители уплатили за нарушение правил дорожного движения.

В Германии автомобилисты заплатили штрафов на 100 млн евро-1

По статистике, большинство штрафов выписаны за превышение скорости. Часто немецких водителей наказывают за проезд на красный свет, использование телефона за рулем и неправильную парковку. Реже – за нелегальные гонки на дорогах. В случае существенного превышения скорости в городе сумма штрафа может возрасти до 1,5 тысячи евро.

# Автомобили # Новости Германии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Испания возглавила антирейтинг по безработице в Европе – 12% граждан не трудоустроены
05 августа 2023 09:11

Испания возглавила антирейтинг по безработице в Европе – 12% граждан не трудоустроены

Генерал ВСУ Кривонос: российская армия может дойти до Киева за 12 часов
05 августа 2023 08:41

Генерал ВСУ Кривонос: российская армия может дойти до Киева за 12 часов

Пожары в Греции в июле 2023-го стали сильнейшими за 13 лет, сгорело более 50 тысяч гектаров растительности
05 августа 2023 07:59

Пожары в Греции в июле 2023-го стали сильнейшими за 13 лет, сгорело более 50 тысяч гектаров растительности