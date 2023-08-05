В Германии автомобилисты заплатили штрафов на 100 млн евро

Новости Германии. Рекорд установили автомобилисты Германии. Благодаря им казна государства пополнилась на сумму свыше 100 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Столько автолюбители уплатили за нарушение правил дорожного движения.

По статистике, большинство штрафов выписаны за превышение скорости. Часто немецких водителей наказывают за проезд на красный свет, использование телефона за рулем и неправильную парковку. Реже – за нелегальные гонки на дорогах. В случае существенного превышения скорости в городе сумма штрафа может возрасти до 1,5 тысячи евро.