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Вид сверху: американец снял на видео покрытый льдом Атлантический океан

08 января 2018 12:54
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Новости США. Житель штата Массачусетс в США Райан Кэнди опубликовал на YouTube видео замёрзшего Атлантического океана.

Из-за аномальных для этого региона морозов лёд стал настолько толстым, что по нему можно ходить. На кадрах ролика заметно, насколько далеко промёрз океан. По словам мужчины, в момент съемки температура доходила до -20 градусов, хотя обычно столбик термометра в этой местности не падает ниже -8.

Это редкое явление привлекло многих местных жителей, которые прогуливались по льду и фотографировались. Другие же поделились своими эмоциями в комментариях под видео Райана Кэнди.

Вид сверху: американец снял на видео покрытый льдом Атлантический океан -1

Фото: скриншот с видео на канале Ryan Canty

«Это страшно! Вы, ребята, не боялись провалиться? Хотя видео отличное», – прокомментировала Jana M.

«Замерз залив, а не океан. Ничего особенного», – равнодушно ответил Miko Marchelloty.

«Вау! Прямо как сцены апокалипсиса», – восхитился Metallicgld12.

«Думаю, это проделки российских хакеров», – пошутил Vladimir Kamensky.

Аномальные морозы в США продолжаются с конца декабря 2017 года.

В Нью-Йорке зафиксировано -35 градусов – здесь подробнее.

# Погода # Райан Кэнди

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