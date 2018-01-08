Вид сверху: американец снял на видео покрытый льдом Атлантический океан

Новости США. Житель штата Массачусетс в США Райан Кэнди опубликовал на YouTube видео замёрзшего Атлантического океана.

Из-за аномальных для этого региона морозов лёд стал настолько толстым, что по нему можно ходить. На кадрах ролика заметно, насколько далеко промёрз океан. По словам мужчины, в момент съемки температура доходила до -20 градусов, хотя обычно столбик термометра в этой местности не падает ниже -8.

Это редкое явление привлекло многих местных жителей, которые прогуливались по льду и фотографировались. Другие же поделились своими эмоциями в комментариях под видео Райана Кэнди.