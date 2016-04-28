В США 2-летний мальчик застрелил свою мать

Новости США. В США двухлетний мальчик застрелил свою мать. Трагедия произошла в штате Висконсин, когда женщина ехала в автомобиле за рулём. Ребёнок в этот момент сидел на заднем сиденье и нашел там оставленный без присмотра пистолет. Мальчик начал с ним играть и случайно выстрелил в спину матери. От полученного ранения она скончалась.

У женщины осталось трое детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это уже не первый случай, когда жители США становятся жертвами закона о свободном ношении огнестрельного оружия. Ранее четырехлетний сын также случайно выстрелил в мать, которая сидела на переднем сиденье автомобиля. Тогда ее в тяжелом состоянии госпитализировали.