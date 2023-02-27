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Японцы не согласны с увеличением военных расходов

27 февраля 2023 08:39
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Новости Японии. В Японии прошли масштабные акции против изменения политики правительства в области нацбезопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Японцы не согласны с увеличением военных расходов-1

Она подразумевает в частности увеличение расходов на оборону, размещение новых ракет. Японцы считают, что власти, принимая новую военную доктрину, отказывается от исключительно оборонной политики, делая ее более агрессивной. Тем самым они грубо нарушают Конституцию. А на Окинаве тысячи людей вышли на митинги с требованием закрыть все американские базы, размещенные на острове, так как они представляют прямую угрозу для мира и стабильности в стране и регионе.

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# Акции протеста # Новости Японии # Фотофакт

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