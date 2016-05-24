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Ни одной целой части тела: обследование останков указало на взрыв на борту египетского A320

24 мая 2016 10:43
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На борту упавшего в Средиземное море самолета А320 произошел взрыв. Такие данные получили египетские криминалисты в ходе анализа останков погибших. Специалисты изучили 80 фрагментов. Среди них ни одной целой части тела. 

Еще больше прольет свет на тайну египетского самолета вскрытие черных ящиков. Их поднимут со дна морского в течение двух суток. В бортовых самописцах содержится информация о последних минутах полета авиалайнера. Сейчас их поиски продолжаются при помощи робота–батискафа на глубине до трех километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная версия случившегося – на борту взорвалась бомба. 

Напомним, пассажирский лайнер египетских авиалиний рухнул в ночь на 19-е мая. В самолете находились 66 человек – все они погибли.

# Крушение египетского A320 над Средиземным морем

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