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«Большая семерка» в Японии: одна из тем – урегулирование конфликта на Украине

26 мая 2016 06:45
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Новости Японии. О мировой политике, глобальной экономике и международном климате. Саммит стран «Большой семерки» 26 мая стартует в Японии. В этом году местом глобального диалога выбран город Сима, где уже приняты самые строгие меры безопасности. В охране - более сотни тысяч полицейских. Особое внимание уделяют защите аэропорта, куда и прилетят участники встречи.

В ходе форума обсудят проблему урегулирования конфликта на Украине, а также вопросы безопасности на море в азиатском регионе. На правах хозяйки саммита японская сторона добавит еще несколько тем для обсуждения. В частности, создание современной мировой инфраструктуры, доступность медицинской помощи, проблемы здравоохранения, а также социальной роли и статуса женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Национальная безопасность

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