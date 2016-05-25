Еврозона выделит Греции 10 млрд евро – на каких условиях?

Новости Греции. Десять миллиардов евро – сумма, которую министры финансов Еврозоны готовы выделить Греции. Несмотря на претензии, которые неоднократно предъявлялись бюджетной политике этой страны, предполагается, что кредит Афины получат в июле.

В свою очередь от Греции требуют сокращения пенсий, зарплат госслужащих, а также урезания социальных выплат любого рода.

Обязательства, налагаемые кредиторами на греков, столь суровы, что даже депутаты парламента несколько раз затевали бунт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На улицах не прекращаются забастовки и манифестации, которые проводятся чуть ли не каждый день.