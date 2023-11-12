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В Средиземное море во время тренировочного полёта рухнул военный самолёт США

12 ноября 2023 13:40
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Американский военный самолет рухнул в Средиземное море во время тренировочного полета. Об этом сообщило европейское командование Вооруженных сил США, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Средиземное море во время тренировочного полёта рухнул военный самолёт США-1

При этом там отказались рассказать какие-либо подробности. Информация о том, сколько человек было на его борту во время катастрофы и есть ли погибшие и раненые, осталась военной тайной. Только известно, что экипаж не докладывал о проблемах на борту – связь с самолетом резко оборвалась и он пропал с радаров. Сейчас на месте крушения идет поисково-спасательная операция.

# Самолет # Фотофакт

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