Экс-главком НАТО: Киеву надо смириться с временной утратой территории

Противостояние России и Украины может закончиться по корейскому варианту, предполагающему принятие Киевом факта потери территории. Об этом заявил бывший глава НАТО Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg, пишет РИА Новости.

Он отмечает, что Украина и Запад могут не согласиться с таким развитием событий, но завершить конфликт и начать восстанавливать страну необходимо. По его словам, Украина не может ожидать полной победы, как это было с Южной Кореей в 1950-х годах. По сообщениям NBC, в США и Европе обсуждаются с Киевом возможности проведения переговоров с Россией и возможных уступок для достижения мира.