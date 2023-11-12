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Экс-главком НАТО: Киеву надо смириться с временной утратой территории

12 ноября 2023 12:38
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Противостояние России и Украины может закончиться по корейскому варианту, предполагающему принятие Киевом факта потери территории. Об этом заявил бывший глава НАТО Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg, пишет РИА Новости.

Он отмечает, что Украина и Запад могут не согласиться с таким развитием событий, но завершить конфликт и начать восстанавливать страну необходимо. По его словам, Украина не может ожидать полной победы, как это было с Южной Кореей в 1950-х годах. По сообщениям NBC, в США и Европе обсуждаются с Киевом возможности проведения переговоров с Россией и возможных уступок для достижения мира.

# Международная политика

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