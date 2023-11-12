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ЦАХАЛ: разрушено более 150 тоннелей, где находились командные пункты и склады оружия ХАМАС

12 ноября 2023 13:39
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Общее число погибших в секторе Газа с 7 октября увеличилось до 11 тысяч. Согласно данным палестинского Минздрава, еще около 2 700 человек, в том числе около полутора тысяч детей, считаются пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабная военная операция Израиля против ХАМАС продолжается. Центром боев остается город Газа.

ЦАХАЛ: разрушено более 150 тоннелей, где находились командные пункты и склады оружия ХАМАС-1

Как заявили в командовании израильской армии, подразделения ЦАХАЛ уничтожают стратегические объекты, принадлежащие движению. Полностью разрушены более 150 тоннелей, в которых находились командные пункты и склады с оружием. Сейчас самые ожесточенные столкновения происходят вокруг крупнейшей больницы. Она перестала принимать больных и раненых. Там из-за отсутствия электричества погибли пять пациентов, в том числе один младенец. Всемирная организация здравоохранения заявила, что обеспокоена сложившейся там ситуацией.

Почти 200 тысяч палестинцев за 3 дня ушли из северной части сектора Газа.

# Палестина-Израиль # Фотофакт

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