ЦАХАЛ: разрушено более 150 тоннелей, где находились командные пункты и склады оружия ХАМАС

Общее число погибших в секторе Газа с 7 октября увеличилось до 11 тысяч. Согласно данным палестинского Минздрава, еще около 2 700 человек, в том числе около полутора тысяч детей, считаются пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабная военная операция Израиля против ХАМАС продолжается. Центром боев остается город Газа.

Как заявили в командовании израильской армии, подразделения ЦАХАЛ уничтожают стратегические объекты, принадлежащие движению. Полностью разрушены более 150 тоннелей, в которых находились командные пункты и склады с оружием. Сейчас самые ожесточенные столкновения происходят вокруг крупнейшей больницы. Она перестала принимать больных и раненых. Там из-за отсутствия электричества погибли пять пациентов, в том числе один младенец. Всемирная организация здравоохранения заявила, что обеспокоена сложившейся там ситуацией.