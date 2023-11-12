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Экс-сотрудник ЦРУ: британские спецслужбы выбрали Залужного заменой Зеленскому

12 ноября 2023 12:59
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Спецслужбы Великобритании в качестве возможной замены президенты Украины Владимиру Зеленскому выбрали кандидатуру в лице главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об это пишет РИА Новости со ссылкой на бывшего сотрудника ЦРУ Ларри Джонсона.

По его словам, Зеленский пока не готов к переговорному процессу с Москвой, и сотрудники спецслужб надеются, что Залужный сумеет найти с Россией компромисс. Ранее, по признанию главкома Украины, для Киева ситуация патовая, и украинская армия едва ли добьется перелома на фронте.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Валерий Залужный

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