В Сомали произошёл взрыв недалеко от порта. Погибли не менее 20 человек

Новости Сомали. По меньшей мере 20 человек погибли в результате взрыва в столице Сомали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации местных СМИ, сдетонировала бомба, заложенная в автомобиле террористом смертником. Взрыв прогремел недалеко от местного порта. Очевидцы сообщают, что после этого в небо поднялись клубы дыма и началась стрельба.