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В Сомали произошёл взрыв недалеко от порта. Погибли не менее 20 человек

06 марта 2021 11:24
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Новости Сомали. По меньшей мере 20 человек погибли в результате взрыва в столице Сомали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сомали произошёл взрыв недалеко от порта. Погибли не менее 20 человек -1

По информации местных СМИ, сдетонировала бомба, заложенная в автомобиле террористом смертником. Взрыв прогремел недалеко от местного порта. Очевидцы сообщают, что после этого в небо поднялись клубы дыма и началась стрельба.

В Сомали произошёл взрыв недалеко от порта. Погибли не менее 20 человек -4

Район ЧП был оцеплен. Медики оказывали помощь раненым. Пострадали 30 человек. Ответственность за взрыв пока не взяла ни одна из группировок.

# Взрыв # Фотофакт

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