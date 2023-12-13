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В Софии сносят памятник Советской армии

13 декабря 2023 11:10
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Болгария втягивается в кампанию по уничтожению истории. В Софии начался снос памятника Советской армии. Официальной причиной демонтажа монумента, возведенного в 1954 году в знак признательности воинам-освободителям, называют его плохое состояние, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Софии сносят памятник Советской армии-1

По мнению экспертной комиссии, он может рухнуть из-за крупных трещин, что представляет серьезную опасность для горожан. Жители страны это решение встретили многочисленными акциями протеста. Но возмущение людей не остановило властей. У монумента продолжает работать тяжелая техника. Руководство Софии обещает, что после реставрации скульптуры красноармейцев перенесут в музей социалистического искусства, правда, при условии, что там будет место.

# Памятники # Новости Болгарии

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