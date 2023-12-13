Прямой эфир

Блинкен раскрыл, что входит в новый пакет военной помощи Украине на 200 млн долларов

13 декабря 2023 09:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Государственный секретарь США Энтони Блинкен проинформировал, что будет входить в новый пакет помощи Киеву, пишет РИА Новости.

Так, Штаты планируют передачу Украине боеприпасов и компонентов систем для противовоздушной обороны, боеприпасов для HIMARS и артиллерии, противорадиолокационных ракет HARM и противотанковых боеприпасов. В пакет помощи на 200 миллионов долларов входят также патроны для стрелкового оружия, разного рода вспомогательное оборудование, сервисные услуги, обучение и доставка оружия.

# Международная политика # Энтони Блинкен

Другие новости рубрики

Все новости
Соглашение между Россией и Фарерами ставит Данию в глупое положение
13 декабря 2023 09:45

Соглашение между Россией и Фарерами ставит Данию в глупое положение

Bloomberg: Венгрия может снять вето на помощь Украине, если ЕС разморозит её средства
13 декабря 2023 09:14

Bloomberg: Венгрия может снять вето на помощь Украине, если ЕС разморозит её средства

Зеленский запросил у США ракеты ATACMS
13 декабря 2023 08:36

Зеленский запросил у США ракеты ATACMS