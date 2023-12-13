Блинкен раскрыл, что входит в новый пакет военной помощи Украине на 200 млн долларов

Государственный секретарь США Энтони Блинкен проинформировал, что будет входить в новый пакет помощи Киеву, пишет РИА Новости.

Так, Штаты планируют передачу Украине боеприпасов и компонентов систем для противовоздушной обороны, боеприпасов для HIMARS и артиллерии, противорадиолокационных ракет HARM и противотанковых боеприпасов. В пакет помощи на 200 миллионов долларов входят также патроны для стрелкового оружия, разного рода вспомогательное оборудование, сервисные услуги, обучение и доставка оружия.