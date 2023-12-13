Соглашение между Россией и Фарерами ставит Данию в глупое положение

Действующее соглашение о рыболовстве между Российской Федерацией и Фарерскими островами ставит Данию в «глупое положение», пишет РИА Новости со ссылкой на Danmarks Radio.

Так, в беседе с DR старший научный сотрудник Датского института международных исследований Флемминг Сплидсбоэль выразил мнение, что Копенгаген в данный момент находится в «глупом» положении, потому что продлено соглашения о рыболовстве между Россией и Фарерами.

Сплидсбоэль считает, что факт продления договора представляет собой «вызов» для Дании, ведь Фарерские острова, автономия в составе королевства и «краеугольный камень содружества», продолжили отношения с русскими «как ни в чем не бывало».