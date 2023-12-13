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Bloomberg: Венгрия может снять вето на помощь Украине, если ЕС разморозит её средства

13 декабря 2023 09:14
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Венгрия снимет вето на помощь Украине, если Евросоюз разморозит ее средства, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Блумберг.

Так, советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что Венгрия рассматривает отмену вета на предоставление ЕС помощи Киеву, однако Будапешт ожидает в ответ разблокировку предназначенных Болгарии средств из европейских фондов.

Агентство также информирует, что Будапешт все еще выступает против плана помощи Киеву сроком на четыре года, а также членство Украины в Евросоюзе остается «красной линией» для страны.

# Международная политика

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