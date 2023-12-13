Bloomberg: Венгрия может снять вето на помощь Украине, если ЕС разморозит её средства

Венгрия снимет вето на помощь Украине, если Евросоюз разморозит ее средства, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Блумберг.

Так, советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что Венгрия рассматривает отмену вета на предоставление ЕС помощи Киеву, однако Будапешт ожидает в ответ разблокировку предназначенных Болгарии средств из европейских фондов.

Агентство также информирует, что Будапешт все еще выступает против плана помощи Киеву сроком на четыре года, а также членство Украины в Евросоюзе остается «красной линией» для страны.