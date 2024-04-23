В Софии продолжили демонтаж памятника советской армии

С инициативой выступили местные власти. Сослались на аварийное состояние памятника. В результате еще тогда с постамента были удалены все скульптурные фигуры. И хотя жители выступили против данной затеи правительства, снос мемориала в столице Болгарии все же возобновили. Оказывается, что защищать его нужно было не от вандалов, а от собственных властей. Тем не менее основная часть монумента демонтирована, рабочие занимаются снятием облицовочных плит. Ожидается, что на месте снесенного в центре города памятника появится новый городской объект.