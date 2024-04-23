Прямой эфир

В Софии продолжили демонтаж памятника советской армии

23 апреля 2024 20:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Софии возобновили снос памятника советской армии, которая освобождала страну от фашизма. Впервые работы по демонтажу монумента начались в декабре 2023 года, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Софии продолжили демонтаж памятника советской армии-1

С инициативой выступили местные власти. Сослались на аварийное состояние памятника. В результате еще тогда с постамента были удалены все скульптурные фигуры. И хотя жители выступили против данной затеи правительства, снос мемориала в столице Болгарии все же возобновили. Оказывается, что защищать его нужно было не от вандалов, а от собственных властей. Тем не менее основная часть монумента демонтирована, рабочие занимаются снятием облицовочных плит. Ожидается, что на месте снесенного в центре города памятника появится новый городской объект.

# Вандализм и живодерство

Другие новости рубрики

Все новости
В Аргентине студенты столичных вузов объявили забастовку
23 апреля 2024 20:34

В Аргентине студенты столичных вузов объявили забастовку

Южный Китай борется с масштабными наводнениями – свыше 100 тысяч жителей эвакуированы
23 апреля 2024 17:36

Южный Китай борется с масштабными наводнениями – свыше 100 тысяч жителей эвакуированы

США признали, что Беларусь не похищала детей Донбасса в 2023-м году
23 апреля 2024 17:00

США признали, что Беларусь не похищала детей Донбасса в 2023-м году

Сейм Литвы отклонил предложение по лимиту поездок на родину для граждан Беларуси
23 апреля 2024 17:00

Сейм Литвы отклонил предложение по лимиту поездок на родину для граждан Беларуси

Шольц заявил, что у Путина нет права цитировать Иммануила Канта
23 апреля 2024 14:48

Шольц заявил, что у Путина нет права цитировать Иммануила Канта

Впервые российская армия уничтожила украинский комплекс ПВО HAWK
23 апреля 2024 14:16

Впервые российская армия уничтожила украинский комплекс ПВО HAWK

Около 500 тыс. человек ВСУ потеряли в ходе спецоперации, заявил Шойгу
23 апреля 2024 12:59

Около 500 тыс. человек ВСУ потеряли в ходе спецоперации, заявил Шойгу

В Чехии задержали украинца, готовившего покушение на президента Словакии
23 апреля 2024 12:36

В Чехии задержали украинца, готовившего покушение на президента Словакии

Шойгу: потери ВСУ с начала спецоперации составляют 500 тысяч человек
23 апреля 2024 12:23

Шойгу: потери ВСУ с начала спецоперации составляют 500 тысяч человек

Швейцария разморозила связанные с РФ активы на сумму 290 млн франков
23 апреля 2024 11:42

Швейцария разморозила связанные с РФ активы на сумму 290 млн франков

В Харькове начались перебои в ТВ из-за уничтожения телевышки
23 апреля 2024 11:20

В Харькове начались перебои в ТВ из-за уничтожения телевышки

ФСБ России предотвратила теракт, задержав сторонника украинских националистов
23 апреля 2024 11:00

ФСБ России предотвратила теракт, задержав сторонника украинских националистов