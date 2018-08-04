В Сочи ребёнок шёл с бабушкой по улице и упал в ливнёвку. Тело мальчика нашли в море

Новости России. В Сочи устанавливаются обстоятельства гибели малолетнего мальчика.

По информации Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю, ребенок упал в ливневую канализацию. Мальчика унесло в открытое море.

Трагедия произошла днем третьего августа. Рядом с ребенком находилась бабушка. После произошедшего женщина прыгнула в воду и попыталась помочь внуку, но мальчика течением унесло в море.

Через некоторое время тело ребенка нашли в море. Будет проведена экспертиза для установления причины смерти.

Проводится доследственная проверка, которая направлена на установление обстоятельств случившегося.

После проверки будет принято процессуальное решение.

В сети появилось видео произошедшего. На кадрах ролика видно, как были затоплены улицы из-за дождя и как бабушка прыгнула вслед за внуком.