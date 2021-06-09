Три года лишения свободы и штраф. Во Франции мужчина ударил по лицу президента

Новости Франции. Три года тюремного заключения и штраф в размере 45 тысяч евро – такое наказание грозит ударившему президента Франции мужчине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скандальный инцидент произошел 8 июня в ходе поездки Эммануэля Макрона в департамент Дром. Французский лидер подошел к ожидавшим его местным жителям, затем протянул руку одному из них. Произошедшее дальше стало неожиданностью для всех. Мужчина, выкрикивая лозунг сторонников монархии, ответил ударом по щеке президента.

Сейчас он вместе с еще одним незнакомцем находится под стражей. В доме подозреваемого проведен обыск.