Прямой эфир

Три года лишения свободы и штраф. Во Франции мужчина ударил по лицу президента

09 июня 2021 11:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Три года тюремного заключения и штраф в размере 45 тысяч евро – такое наказание грозит ударившему президента Франции мужчине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три года лишения свободы и штраф. Во Франции мужчина ударил по лицу президента-1

Скандальный инцидент произошел 8 июня в ходе поездки Эммануэля Макрона в департамент Дром. Французский лидер подошел к ожидавшим его местным жителям, затем протянул руку одному из них. Произошедшее дальше стало неожиданностью для всех. Мужчина, выкрикивая лозунг сторонников монархии, ответил ударом по щеке президента.

Три года лишения свободы и штраф. Во Франции мужчина ударил по лицу президента-4

Сейчас он вместе с еще одним незнакомцем находится под стражей. В доме подозреваемого проведен обыск.

Три года лишения свободы и штраф. Во Франции мужчина ударил по лицу президента-7

По предварительным данным, оба задержанных сторонники движения «желтых жилетов». Во французском обществе звучат двоякие оценки произошедшего. 

# Скандал # Эммануэль Макрон # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Стамбуле началась операция по спасению Мраморного моря: с поверхности собирают слизь
09 июня 2021 09:13

В Стамбуле началась операция по спасению Мраморного моря: с поверхности собирают слизь

На химическом заводе в Китае взорвался реактор
09 июня 2021 09:11

На химическом заводе в Китае взорвался реактор

Пожар в больнице Рязани. Погибли три человека, сильные ожоги получила медсестра
09 июня 2021 09:06

Пожар в больнице Рязани. Погибли три человека, сильные ожоги получила медсестра