Магазины Литвы остались без электричества

Стоимость электроэнергии в стране поднялась до 4 000 евро за мегаватт-час. Это вынудило часть предприятий приостановить работу. Некоторые из них закрываются для посетителей в обед, некоторые – вечером, в час пик. Сеть супермаркетов «Норфа» и вовсе выключила не только свет, но и системы охлаждения. Таким образом бизнес пытается привлечь внимание властей к проблеме дорогой электроэнергии. В свою очередь правительство винит биржи и собирается обратиться к Брюсселю. Впрочем, не лучше ситуация в Латвии. Там свет в магазинах есть. Но нет продуктов. Самый активный рост среди продуктов в Латвии показала цена на соль: она увеличилась на 180 %. Сильно подорожали гречка, рапсовое масло, мука и кофе.