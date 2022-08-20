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Магазины Литвы остались без электричества

20 августа 2022 11:44
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Новости Литвы. Некоторые торговые объекты Литвы остались без электричества. Его отключают для экономии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Магазины Литвы остались без электричества-1

Стоимость электроэнергии в стране поднялась до 4 000 евро за мегаватт-час. Это вынудило часть предприятий приостановить работу. Некоторые из них закрываются для посетителей в обед, некоторые – вечером, в час пик. Сеть супермаркетов «Норфа» и вовсе выключила не только свет, но и системы охлаждения. Таким образом бизнес пытается привлечь внимание властей к проблеме дорогой электроэнергии. В свою очередь правительство винит биржи и собирается обратиться к Брюсселю. Впрочем, не лучше ситуация в Латвии. Там свет в магазинах есть. Но нет продуктов. Самый активный рост среди продуктов в Латвии показала цена на соль: она увеличилась на 180 %. Сильно подорожали гречка, рапсовое масло, мука и кофе.

# Кризис в ЕС # Новости Литвы # Фотофакт

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