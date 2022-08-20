Французского вина станет меньше из-за жары

В целом вино, конечно, не исчезнет, но его количество заметно сократится. Об этом рассказала менеджер по развитию французской ассоциации виноделов Эмели Пети. По ее словам, 2022 год – настоящее испытание для виноградников страны. Сначала были заморозки и град, которые уже привели к снижению объемов продукции, а теперь засуха и жара. Ранее во Франции планировали произвести 50 миллионов гектолитров вина, но очевидно, что выполнить эту норму не удастся.