NZZ: Украина придется перейти к обороне в 2024 году

После провала украинских войск в наступлении и успешного продвижения российских войск Киеву предстоит изменить свою политику на 2024 год и перейти к обороне. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung, пишет РИА Новости.

В статье указывается, что потенциал для нового масштабного украинского наступления исчерпан из-за истощения войск и нехватки боеприпасов. Автор пишет, что, несмотря на уверения Киева в активной работе оборонной промышленности и планы президента Зеленского мобилизовать 500 000 человек, в рядах ВСУ преобладают отчаяние и моральная усталость от длительного конфликта.

Учитывая почти абсолютную зависимость Украины от США и разногласия в Вашингтоне по поводу дальнейшего предоставления помощи, президенту страны придется ставить перед политиками и военными скромные цели на 2024 год, прогнозирует швейцарское издание.