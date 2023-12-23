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NZZ: Украина придется перейти к обороне в 2024 году

23 декабря 2023 12:40
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После провала украинских войск в наступлении и успешного продвижения российских войск Киеву предстоит изменить свою политику на 2024 год и перейти к обороне. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung, пишет РИА Новости.

В статье указывается, что потенциал для нового масштабного украинского наступления исчерпан из-за истощения войск и нехватки боеприпасов. Автор пишет, что, несмотря на уверения Киева в активной работе оборонной промышленности и планы президента Зеленского мобилизовать 500 000 человек, в рядах ВСУ преобладают отчаяние и моральная усталость от длительного конфликта. 

Учитывая почти абсолютную зависимость Украины от США и разногласия в Вашингтоне по поводу дальнейшего предоставления помощи, президенту страны придется ставить перед политиками и военными скромные цели на 2024 год, прогнозирует швейцарское издание.

# Международная политика

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