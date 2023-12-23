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ВОЗ: число случаев заражения коронавирусом увеличилось более чем на 50% за месяц

23 декабря 2023 12:45
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В мире растет заболеваемость COVID-19. За месяц число случаев заражения увеличилось более чем на 50 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВОЗ: число случаев заражения коронавирусом увеличилось более чем на 50% за месяц-1

Об этом рассказали представители ВОЗ в еженедельной эпидемиологической сводке. По состоянию на 17 декабря этого года на планете зарегистрировали более 770 миллионов подтвержденных случаев и более 7 миллионов смертей. COVID-19 адаптировался к человеку, но продолжает мутировать. С наступлением зимы вирус начал циркулировать в Европе и Центральной Азии вместе с другими респираторными заболеваниями.

# Коронавирус

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