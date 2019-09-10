В СНГ создадут систему помощи в поиске работы для мигрантов

Новости мира. В СНГ будет создана система помощи мигрантам в поиске работы на территории другого государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организованный набор – достаточно распространенная в мире форма трудоустройства. Подобную идею решили опробовать и на территории нашего Содружества.