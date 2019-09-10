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В СНГ создадут систему помощи в поиске работы для мигрантов

10 сентября 2019 06:53
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Новости мира. В СНГ будет создана система помощи мигрантам в поиске работы на территории другого государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В СНГ создадут систему помощи в поиске работы для мигрантов-1

Организованный набор – достаточно распространенная в мире форма трудоустройства. Подобную идею решили опробовать и на территории нашего Содружества.

В СНГ создадут систему помощи в поиске работы для мигрантов-4

Как заявили в исполкоме СНГ, такая форма работы поможет более рационально использовать рабочую силу. В ближайшее время странам предстоит найти консенсус по этому вопросу.

# Работа # Фотофакт

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