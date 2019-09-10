В СНГ создадут систему помощи в поиске работы для мигрантов

Новости мира. В СНГ будет создана система помощи мигрантам в поиске работы на территории другого государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. В СНГ будет создана система помощи мигрантам в поиске работы на территории другого государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Организованный набор – достаточно распространенная в мире форма трудоустройства. Подобную идею решили опробовать и на территории нашего Содружества.
Как заявили в исполкоме СНГ, такая форма работы поможет более рационально использовать рабочую силу. В ближайшее время странам предстоит найти консенсус по этому вопросу.