В Японии более 60 человек пострадали из-за тайфуна «Факсай». Погибли 2 человека

Новости Японии. Число пострадавших из-за тайфуна «Факсай» в Японии превысило 60 человек, еще двое погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стихия повредила самую крупную в стране солнечную станцию. Около 900 домов остаются без электричества. Непогода обрушилась на страну ещё в выходные. Сильный ветер вырывал с корнем деревья и выбивал окна в домах.