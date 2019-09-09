В Японии более 60 человек пострадали из-за тайфуна «Факсай». Погибли 2 человека

Новости Японии. Число пострадавших из-за тайфуна «Факсай» в Японии превысило 60 человек, еще двое погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Японии. Число пострадавших из-за тайфуна «Факсай» в Японии превысило 60 человек, еще двое погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стихия повредила самую крупную в стране солнечную станцию. Около 900 домов остаются без электричества. Непогода обрушилась на страну ещё в выходные. Сильный ветер вырывал с корнем деревья и выбивал окна в домах.
Из-за проливных дождей появилась угроза возникновения оползней. В Токио закрыты школы. Отменены более ста авиарейсов. Нарушено оказалось и железнодорожное сообщение.