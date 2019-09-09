Новости Великобритании. В Великобритании может вступить в силу законопроект об отсрочке Brexit. Речь идет о документе, за который на прошлой неделе проголосовали обе палаты парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. В Великобритании может вступить в силу законопроект об отсрочке Brexit. Речь идет о документе, за который на прошлой неделе проголосовали обе палаты парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его главные пункты: отсрочить выход страны из ЕС на три месяца, а также не допустить Brexit без сделки. Теперь законопроект должна одобрить королева Елизавета ІІ. Сегодня же в Палате общин пройдет повторное голосование по поводу досрочных выборов.
После заседания работа британского парламента будет приостановлена до 14 октября. Борис Джонсон обещал, что ни при каких обстоятельствах не попросит Брюссель об отсрочке.