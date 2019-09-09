В Великобритании может вступить в силу законопроект об отсрочке Brexit

Новости Великобритании. В Великобритании может вступить в силу законопроект об отсрочке Brexit. Речь идет о документе, за который на прошлой неделе проголосовали обе палаты парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его главные пункты: отсрочить выход страны из ЕС на три месяца, а также не допустить Brexit без сделки. Теперь законопроект должна одобрить королева Елизавета ІІ. Сегодня же в Палате общин пройдет повторное голосование по поводу досрочных выборов.