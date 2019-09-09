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В Великобритании может вступить в силу законопроект об отсрочке Brexit

09 сентября 2019 11:08
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Новости Великобритании. В Великобритании может вступить в силу законопроект об отсрочке Brexit. Речь идет о документе, за который на прошлой неделе проголосовали обе палаты парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании может вступить в силу законопроект об отсрочке Brexit-1

Его главные пункты: отсрочить выход страны из ЕС на три месяца, а также не допустить Brexit без сделки. Теперь законопроект должна одобрить королева Елизавета ІІ. Сегодня же в Палате общин пройдет повторное голосование по поводу досрочных выборов.

В Великобритании может вступить в силу законопроект об отсрочке Brexit-4

После заседания работа британского парламента будет приостановлена до 14 октября. Борис Джонсон обещал, что ни при каких обстоятельствах не попросит Брюссель об отсрочке.

В Великобритании может вступить в силу законопроект об отсрочке Brexit-7

# Brexit # Борис Джонсон # Фотофакт

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