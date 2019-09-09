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Авиакомпания British Airways отменила полторы тысячи рейсов из-за забастовки пилотов

09 сентября 2019 08:27
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Новости Великобритании. Одна из крупнейших авиакомпаний Европы British Airways отменила полторы тысячи рейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Авиакомпания British Airways отменила полторы тысячи рейсов из-за забастовки пилотов -1

Причина – забастовка пилотов. Сотрудники требуют увеличения заработной платы, а также улучшения условий труда. Ожидается, что стачка продлится двое суток и затронет около трехсот тысяч человек.

Авиакомпания British Airways отменила полторы тысячи рейсов из-за забастовки пилотов -4

Пассажирам отмененных рейсов авиаперевозчик предлагает вернуть деньги или изменить дату вылета.

Авиакомпания British Airways отменила полторы тысячи рейсов из-за забастовки пилотов -6

# Забастовка # Фотофакт

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