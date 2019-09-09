Авиакомпания British Airways отменила полторы тысячи рейсов из-за забастовки пилотов

Новости Великобритании. Одна из крупнейших авиакомпаний Европы British Airways отменила полторы тысячи рейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причина – забастовка пилотов. Сотрудники требуют увеличения заработной платы, а также улучшения условий труда. Ожидается, что стачка продлится двое суток и затронет около трехсот тысяч человек.