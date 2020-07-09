В случае второй волны коронавируса многие страны не будут вводить карантин

Новости мира. Многие страны мира пересматривают стратегию в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жёсткие ограничительные меры, введённые весной в некоторых государствах, спровоцировали серьёзные экономические и социальные последствия.

Так, правительство Франции в случае второй волны коронавируса не намерено возобновлять карантинные меры. Страна переживает сильнейший кризис в экономике и здравоохранении со времён Второй мировой войны. По словам премьер-министра, Франция не собирается вводить блокировку, как это было в марте 2020 года, поскольку полная изоляция имела серьёзные человеческие и экономические последствия.

Решение о недопустимости запретов поддерживают и в России. По мнению экс-главы Роспотребнадзора, а ныне депутата Госдумы Геннадия Онищенко, власти не должны снова идти по пути ограничений, когда полностью всё запрещалось. По его словам, до 30% людей на самоизоляции были на грани психологического срыва. А пожилые люди долгое время вынуждены были находиться в замкнутых пространствах.