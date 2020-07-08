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И даже невесты протестуют. Некоторые страны столкнулись со второй волной коронавируса, но жители не хотят ограничений

08 июля 2020 20:13
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Новости мира. Многие страны постепенно выходят из локдауна, вызванного COVID-19. Однако некоторые города столкнулись со второй волной пандемии и вынуждены вновь вводить ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И даже невесты протестуют. Некоторые страны столкнулись со второй волной коронавируса, но жители не хотят ограничений-1

Такая ситуация сложилась в Израиле, Испании, Узбекистане, Казахстане, Бразилии и других.

И даже невесты протестуют. Некоторые страны столкнулись со второй волной коронавируса, но жители не хотят ограничений-4

Из-за резкого роста числа зараженных власти Австралии закрыли Мельбурн на карантин, который продлится минимум до конца июля. Между городом и остальной частью штата установлена «жесткая граница».

И даже невесты протестуют. Некоторые страны столкнулись со второй волной коронавируса, но жители не хотят ограничений-7

По этой же причине приостановили отмену карантинных мер и власти ряда американских штатов.

И даже невесты протестуют. Некоторые страны столкнулись со второй волной коронавируса, но жители не хотят ограничений-10

В столице Сербии на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации объявили о введении комендантского часа с вечера 10 до утра 13 июля.

И даже невесты протестуют. Некоторые страны столкнулись со второй волной коронавируса, но жители не хотят ограничений-13

Такое решение властей вызвало недовольство местных жителей: тысячи людей вышли на акцию протеста, которая завершилась разгоном протестующих и арестами.

И даже невесты протестуют. Некоторые страны столкнулись со второй волной коронавируса, но жители не хотят ограничений-16

В Риме на демонстрацию вышли невесты. Девушки в белых платьях собрались у фонтана Треви, протестуя против ограничительных мер на свадьбы.

И даже невесты протестуют. Некоторые страны столкнулись со второй волной коронавируса, но жители не хотят ограничений-19

И даже невесты протестуют. Некоторые страны столкнулись со второй волной коронавируса, но жители не хотят ограничений-21

И даже невесты протестуют. Некоторые страны столкнулись со второй волной коронавируса, но жители не хотят ограничений-23

И даже невесты протестуют. Некоторые страны столкнулись со второй волной коронавируса, но жители не хотят ограничений-25

Пока в стране действует запрет на массовые мероприятия, молодожены могут только расписаться, а отметить это событие с родными – нет.

# Коронавирус # Фотофакт

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