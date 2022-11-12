В Барселоне несколько дней бастуют бортпроводники, власти с ними договориться пока не могут

Новости Испании. Европейцы продолжают сопротивляться жесткому режиму экономии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Недовольные своим нынешним положением люди устраивают протесты и стачки.
Новости Испании. Европейцы продолжают сопротивляться жесткому режиму экономии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Недовольные своим нынешним положением люди устраивают протесты и стачки.
В аэропорту Барселоны уже несколько дней бастуют бортпроводники. Их главное требование – повышение зарплат минимум на 13 %, а также улучшение условий труда. После увольнения части сотрудников нагрузка на оставшихся возросла. Вот только в материальном плане такие переработки совсем не радуют испанских бортпроводников. Десятки рейсов отменены, договориться с протестующими пока не удается.