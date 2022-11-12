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В Барселоне несколько дней бастуют бортпроводники, власти с ними договориться пока не могут

12 ноября 2022 10:21
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Новости Испании. Европейцы продолжают сопротивляться жесткому режиму экономии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Недовольные своим нынешним положением люди устраивают протесты и стачки.  

В Барселоне несколько дней бастуют бортпроводники, власти с ними договориться пока не могут-1

В аэропорту Барселоны уже несколько дней бастуют бортпроводники. Их главное требование – повышение зарплат минимум на 13 %, а также улучшение условий труда. После увольнения части сотрудников нагрузка на оставшихся возросла. Вот только в материальном плане такие переработки совсем не радуют испанских бортпроводников. Десятки рейсов отменены, договориться с протестующими пока не удается.  

# Протесты # Новости Испании # Фотофакт

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