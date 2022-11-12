В Барселоне несколько дней бастуют бортпроводники, власти с ними договориться пока не могут

В аэропорту Барселоны уже несколько дней бастуют бортпроводники. Их главное требование – повышение зарплат минимум на 13 %, а также улучшение условий труда. После увольнения части сотрудников нагрузка на оставшихся возросла. Вот только в материальном плане такие переработки совсем не радуют испанских бортпроводников. Десятки рейсов отменены, договориться с протестующими пока не удается.