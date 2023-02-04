Александр Лукашенко поздравил президента Шри-Ланки с Днём Независимости

Шри-Ланка отмечает 75-ю годовщину Независимости. Именно в этот день она перестала быть колонией Великобритании. Сегодня это страна с развитым сельским хозяйством, промышленностью, туристической инфраструктурой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перспективы сотрудничества между Беларусью и Шри-Ланкой пока что не реализованы в полном объеме, но постепенно совершенствуются, в первую очередь в политической и образовательной сферах. Сегодня в нашей стране находятся около 2 тысяч граждан Шри-Ланки. Большинство из них – студенты медицинских университетов.