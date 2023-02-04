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Александр Лукашенко поздравил президента Шри-Ланки с Днём Независимости

04 февраля 2023 07:30
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Шри-Ланка отмечает 75-ю годовщину Независимости. Именно в этот день она перестала быть колонией Великобритании. Сегодня это страна с развитым сельским хозяйством, промышленностью, туристической инфраструктурой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перспективы сотрудничества между Беларусью и Шри-Ланкой пока что не реализованы в полном объеме, но постепенно совершенствуются, в первую очередь в политической и образовательной сферах. Сегодня в нашей стране находятся около 2 тысяч граждан Шри-Ланки. Большинство из них – студенты медицинских университетов.

Александр Лукашенко поздравил президента Шри-Ланки с Днём Независимости-1

В 2023 году мероприятия в честь праздника пройдут в Гродно, где проживает наибольшая диаспора ланкийцев.

С Днем Независимости президента Шри-Ланки и народ этой страны поздравил Александр Лукашенко. Президент выразил надежду, что белорусско-ланкийское взаимодействие приобретет комплексный, системный и многоплановый характер.

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# Беларусь-Шри-Ланка # Александр Лукашенко # Ранил Викрамасингхе # Фотофакт

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