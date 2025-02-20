В Словакии завершили сбор подписей под петицией за отмену санкций против России

Сбор подписей под петицией за проведение в Словакии референдума об отмене санкций против России завершился. За четыре месяца инициативу поддержали 450 тысяч человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам организаторов сбора, Словакии необходим доступ ко всем видам энергетического сырья по доступным ценам. Отметим, референдум в стране назначают после получения петиции, под которой поставлено не менее 350 тысяч подписей. Ранее власти Словакии не единожды заявляли о неэффективности санкций и их негативном влиянии на экономику.