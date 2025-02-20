Более 80 % системы водоснабжения и канализации в секторе Газа уничтожено из-за военных действий. По данным гуманитарных организаций, еще в октябре 2023 года было разрушено 1,5 тысячи километров коммунальных сетей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.