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Более 80% системы водоснабжения и канализации в секторе Газа уничтожено из-за военных действий

20 февраля 2025 06:26
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Более 80 % системы водоснабжения и канализации в секторе Газа уничтожено из-за военных действий. По данным гуманитарных организаций, еще в октябре 2023 года было разрушено 1,5 тысячи километров коммунальных сетей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 80% системы водоснабжения и канализации в секторе Газа уничтожено из-за военных действий-2

В самых пострадавших районах доступ к воде имеют не более 7 % населения, а в северной части анклава уничтожены все колодцы. Также в анклаве остро стоит вопрос нехватки продовольствия. Из-за нарушения логистики большая часть населения оказалась отрезанной от гуманитарной помощи.

# Международная политика

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