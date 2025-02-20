Более 80 % системы водоснабжения и канализации в секторе Газа уничтожено из-за военных действий. По данным гуманитарных организаций, еще в октябре 2023 года было разрушено 1,5 тысячи километров коммунальных сетей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В самых пострадавших районах доступ к воде имеют не более 7 % населения, а в северной части анклава уничтожены все колодцы. Также в анклаве остро стоит вопрос нехватки продовольствия. Из-за нарушения логистики большая часть населения оказалась отрезанной от гуманитарной помощи.