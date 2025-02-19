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Массовая забастовка парализует общественный транспорт в шести федеральных землях Германии

19 февраля 2025 19:44
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Профсоюз работников сферы услуг объявил масштабную забастовку в шести федеральных землях Германии, которая затронет общественный транспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массовая забастовка парализует общественный транспорт в шести федеральных землях Германии-2

Это приведет к серьезным сбоям в работе метро, автобусов и трамваев, а также поездов. Акция направлена на поддержку требований по повышению зарплат для сотрудников государственного сектора. 

Тарифные переговоры между профсоюзами и работодателями сферы услуг пока не принесли результатов. Организаторы стачки требуют повышения зарплаты на 8 % или минимум на 350 евро в месяц. Однако работодатели пока не представили встречных предложений.

# Забастовка

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