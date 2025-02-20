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14 человек погибли в результате мощного шторма в США

20 февраля 2025 06:21
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Количество жертв мощного шторма в США возросло до 14 человек. Проливные дожди продолжаются несколько суток и вызвали масштабные наводнения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14 человек погибли в результате мощного шторма в США-2

Больше всего пострадали штаты Кентукки, Джорджия, Западная Виргиния и Пенсильвания. Без электричества там остались около 80 тысяч домов. Разрушены десятки зданий и путепроводов, закрыты дороги. Идет эвакуация. В пункты временного размещения доставили свыше тысячи человек. По прогнозам синоптиков, непогода продлится еще несколько дней, а по данным местных властей, жертв может оказаться больше.

# Природные явления # Новости США

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