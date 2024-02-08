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В Словакии вспыхнули протесты против реформы уголовного права

08 февраля 2024 07:45
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Тем временем в Словакии не утихают протесты против предложенной правительством реформы уголовного законодательства. В Братиславе около 20 тысяч человек собрались у здания парламента, требуя не принимать закон и призывая премьер-министра страны уйти в отставку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Словакии вспыхнули протесты против реформы уголовного права-1

Депутаты уже несколько недель рассматривают скандальный законопроект. Сегодня они планируют провести голосование по предложенным реформам. Они предполагают роспуск специальной прокуратуры, которая расследует громкие преступления и смягчение наказания за коррупцию. Это вызвало волну возмущения среди словаков и оппозиционных партий.

В Словакии вспыхнули протесты против реформы уголовного права-4

Михал Симека, лидер оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия»:
Граждане не хотят реформ, прокуроры и судьи не хотят реформ. Против них выступают европейские институты и политики. И все же депутаты идут его одобрять, как будто им все равно, как будто нас здесь нет.

В Словакии вспыхнули протесты против реформы уголовного права-7

Волна протестов не утихает в стране с конца 2023 года. Оппозиционные партии считают, что предложения о закрытии специальной прокуратуры связаны с тем, что правительство хочет остановить расследование политически чувствительных дел, а предлагаемое смягчение наказаний за преступления превратит Словакию в рай для преступников.

# Акции протеста # Новости Словакии

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