В Словакии вспыхнули протесты против реформы уголовного права

Тем временем в Словакии не утихают протесты против предложенной правительством реформы уголовного законодательства. В Братиславе около 20 тысяч человек собрались у здания парламента, требуя не принимать закон и призывая премьер-министра страны уйти в отставку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты уже несколько недель рассматривают скандальный законопроект. Сегодня они планируют провести голосование по предложенным реформам. Они предполагают роспуск специальной прокуратуры, которая расследует громкие преступления и смягчение наказания за коррупцию. Это вызвало волну возмущения среди словаков и оппозиционных партий.

Михал Симека, лидер оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия»:

Граждане не хотят реформ, прокуроры и судьи не хотят реформ. Против них выступают европейские институты и политики. И все же депутаты идут его одобрять, как будто им все равно, как будто нас здесь нет.