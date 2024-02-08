Двое полицейских получили ранения при стрельбе в Пенсильвании

Шесть человек пропали без вести, двое получили ранения в результате пожара и стрельбы в Пенсильвании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там вооруженный преступник забаррикадировался в доме, взяв в заложники несколько человек, в том числе ребенка. По прибывшим полицейским он открыл огонь. Во время перестрелки вспыхнул пожар, который охватил все здание. Спасатели долго не могли приступить к тушению из соображений безопасности, поскольку нападавший отказался выходить. Полиция оцепила квартал и эвакуировала его жильцов. Ни личность нападавшего, ни его мотивы пока неизвестны.