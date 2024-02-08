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На базе США в Сирии прогремели взрывы

08 февраля 2024 07:26
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В Сирии был совершен ракетный удар по американской базе, находящейся в районе нефтяного месторождения Омар. Об этом пишет РИА Новости.

В итоге обстрела на местности базы раздались взрывы, после которых в небо поднялись вертолеты США. После активизации палестино-израильского конфликта базы и войска армии Соединенных Штатов в Сирии и Ираке стали регулярно подвергаться нападениям. Шиитские вооруженные группировки, орудующие в Ираке, взяли на себя ответственность за эти нападения.

Американские военнослужащие незаконно осуществляют контроль над территориями в Сирии, на которых расположены самые крупные месторождения нефти и газа, что Дамаск расценивает как оккупацию и государственное пиратство.

# Международная политика

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